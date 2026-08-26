Kullu News: मनाली के माल रोड पर नहीं लगेंगे राखी के स्टॉल, रामबाग में मिलेगी जगह
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 27 Aug 2026 05:40 AM IST
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मनाली। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए नगर परिषद मनाली ने शहर में राखी विक्रेताओं के लिए स्टॉल लगाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार माल रोड पर किसी भी तरह के राखी स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
माल रोड स्थित पार्क में भी राखी विक्रेताओं को स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर परिषद ने यह व्यवस्था शहर में यातायात, स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य से की है।
नगर परिषद मनाली की अध्यक्ष चंद्रा प्रधान ने बताया कि मनु मार्केट में जिन दुकानदारों की अपनी दुकानें हैं, वे दुकान के सामने या दुकान परिसर में राखी का स्टॉल लगा सकते हैं। इसके अलावा राखी का स्टॉल लगाने के इच्छुक लोगों के लिए रामबाग में निर्धारित स्थान पर स्टॉल लगाने की व्यवस्था की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि रामबाग में स्टॉल लगाने की सुविधा केवल मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी जाएगी। स्टॉल आवंटन में एक परिवार को केवल एक स्टॉल मिलेगा। इच्छुक लोगों को आधार कार्ड के साथ आवेदन नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाना होगा।
नगर परिषद अध्यक्ष ने सभी राखी विक्रेताओं से निर्धारित स्थान और नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दौरान शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत स्टॉल लगने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। नगर परिषद का उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजार की व्यवस्था बनाए रखने के साथ शहर की स्वच्छता और सुंदरता को भी बरकरार रखना है।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से राखी विक्रेताओं के लिए निर्धारित स्थान पर ही स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी। सभी विक्रेताओं को सहयोग करना चाहिए, ताकि त्योहार के दौरान मनाली में यातायात और अन्य व्यवस्थाएं सुचारु बनी रहें।
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माल रोड स्थित पार्क में भी राखी विक्रेताओं को स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर परिषद ने यह व्यवस्था शहर में यातायात, स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य से की है।
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नगर परिषद मनाली की अध्यक्ष चंद्रा प्रधान ने बताया कि मनु मार्केट में जिन दुकानदारों की अपनी दुकानें हैं, वे दुकान के सामने या दुकान परिसर में राखी का स्टॉल लगा सकते हैं। इसके अलावा राखी का स्टॉल लगाने के इच्छुक लोगों के लिए रामबाग में निर्धारित स्थान पर स्टॉल लगाने की व्यवस्था की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि रामबाग में स्टॉल लगाने की सुविधा केवल मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी जाएगी। स्टॉल आवंटन में एक परिवार को केवल एक स्टॉल मिलेगा। इच्छुक लोगों को आधार कार्ड के साथ आवेदन नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाना होगा।
नगर परिषद अध्यक्ष ने सभी राखी विक्रेताओं से निर्धारित स्थान और नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दौरान शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत स्टॉल लगने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। नगर परिषद का उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजार की व्यवस्था बनाए रखने के साथ शहर की स्वच्छता और सुंदरता को भी बरकरार रखना है।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से राखी विक्रेताओं के लिए निर्धारित स्थान पर ही स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी। सभी विक्रेताओं को सहयोग करना चाहिए, ताकि त्योहार के दौरान मनाली में यातायात और अन्य व्यवस्थाएं सुचारु बनी रहें।