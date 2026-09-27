Kullu News: संशोधित पेंशन भुगतान में देरी पर जताया रोष

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पदाधिकारियों ने कहा कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारी 70, 75, 80 और 90 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। इनमें कई कर्मचारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें उपचार करवाने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।इस संबंध में संघ का प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी से भी मिला। प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि प्राधिकृत पेंशन से संबंधित मामलों को निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश से आदेश प्राप्त होने के बाद नगर परिषद कार्यालय की ओर से अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। संघ का कहना है कि सरकार की ओर से वर्ष 2026 में प्राधिकृत पेंशन दिए जाने संबंधी अनुमोदन अधिसूचना जारी की जा चुकी है, बावजूद इसके मामलों का निपटारा लंबित है।संघ ने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू और निदेशक शहरी विकास विभाग से मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को देखते हुए पेंशन के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सेवानिवृत्त कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बैठक में तेज सिंह ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान सुदर्शन पठानिया, मौजी राम ठाकुर, मुख्य सलाहकार हेमराज गौतम, सह मुख्य सलाहकार बेली राम व जसविंद्र ठाकुर सदस्य मौजूद रहे। संवाद