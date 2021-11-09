Kullu News: नाटक हम बेटियां को प्रतियोगिता में मिला दूसरा स्थान

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नाटक में बेटियों के प्रति समाज की रुढ़िवादी सोच, भेदभाव और एक मां के संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से मंच पर उतारा गया। प्रस्तुति में दिखाया गया कि किस तरह एक मां सामाजिक बंदिशों और चुनौतियों के बावजूद अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देने के लिए संघर्ष करती है।कलाकारों ने अभिनय और संवादों के माध्यम से बेटियों के सम्मान, समान अधिकार और महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया। नाटक का निर्देशन प्रसिद्ध लोक गायिका एवं कलाकार पंडित खुशबू भारद्वाज ने किया। विद्यालय के मुख्याध्यापक मोती लाल शर्मा ने इस सफलता पर विद्यार्थियों, निर्देशक पंडित खुशबू भारद्वाज और सहयोगी अध्यापकों को बधाई दी। संवाद