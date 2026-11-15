Kullu News: चार साल से बदहाल मणिकर्ण सड़क, जाम से कारोबार पर मार

संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। पार्वती घाटी की लाइफलाइन मानी जाने वाली भुंतर-मणिकर्ण सड़क की बदहाली और जगह-जगह लगने वाले जाम ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटन कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरसाड़ी और बगियांदा के संवेदनशील मोड़ों पर वीकेंड के दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। पर्यटन सीजन ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन सैकड़ों पर्यटक वाहन घंटों जाम में फंस रहे हैं। इससे परेशान कई पर्यटक लौटने को मजबूर हो रहे हैं। जाम का सीधा असर होटल, गेस्ट हाउस, टैक्सी ऑपरेटरों और स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर पड़ रहा है।भाजपा नेता नरोत्तम सिंह ठाकुर ने स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और सरकार पर आरोप लगाया कि मणिकर्ण सड़क की लगातार अनदेखी की जा रही है। चार साल से बदहाल मणिकर्ण सड़क की सुध नहीं ली जा रही। ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर सड़क की समस्या से अवगत करवाया था। सरसाड़ी और बगियांदा जैसे संवेदनशील स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की मांग उठाई गई थी। उन्होंने मांग की कि मणिकर्ण सड़क की तत्काल मरम्मत करवाकर स्थायी सुधार किया जाए। साथ ही सरसाड़ी और बगियांदा में नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए। उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बीएल नेगी ने कहा कि भुंतर-मणिकर्ण सड़क की हालत सुधारने के लिए विभाग प्रयासरत है। संवाद