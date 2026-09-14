Kullu News: युवाओं को नशे के खिलाफ सजग कर रहे किशन

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इन पंफ्लेट्स में नशे की चपेट में आने की वजह से होने वाली शारीरिक हानि, आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने की वजह से कानूनी चक्कर में पड़ने जैसी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। सोमवार को किशन लाल ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक एस से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस बात पर चिंता जाहिर की कि वर्तमान समय में युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं। उन्हें इस आदत से बचाने की दिशा में प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है। संवाद

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कुल्लू। पर्यावरणविद और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किशन लाल लोगों खासकर युवाओं को नशे के खिलाफ सजग कर रहे हैं। वह रोजाना सार्वजनिक स्थानों पर पंफ्लेट्स वितरित कर रहे हैं।