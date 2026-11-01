{"_id":"6ae6c2a1d64a84823d0d8015","slug":"kartah-primary-school-kullu-40-students-five-classes-one-room-16-months-2026-11-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: आपदा के 16 माह बाद भी नहीं बना कुल्लू के करटाह स्कूल का भवन, एक कमरे में चल रहीं पांच कक्षाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले की सैंज घाटी में आपदा के 16 माह बीत जाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय करटाह का क्षतिग्रस्त भवन आज तक दोबारा नहीं बन पाया है। भवन के अभाव में 40 नौनिहालों की पांच कक्षाएं एक ही कमरे में लगानी पड़ रही हैं। वर्ष 2025 की आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय करटाह का भवन आज तक नहीं बन पाया है। एक कमरे में सभी कक्षाओं के साथ बैठने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लंबे समय से जिम्मेदार विभागों की ओर से भवन निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। विज्ञापन

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आपदा के बाद से क्षेत्र में न केवल सड़कें खस्ताहाल हैं, बल्कि कई सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण कार्य भी अधर में लटका हुआ है। अभिभावक टिकमू देवी, हिरालाल, योगराज और गिरधारी लाल ने कहा कि वे कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं। विभाग ने दो कमरों का नया भवन बनाने का भरोसा दिया था। हालांकि लंबा समय बीत जाने के बाद भी यह आश्वासन धरातल पर पूरा नहीं हो सका है। उधर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ज्ञानचंद ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय करटाह की इस समस्या के समाधान के लिए निदेशालय से पत्राचार किया जा चुका है।



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