हिमाचल: आपदा के 16 माह बाद भी नहीं बना कुल्लू के करटाह स्कूल का भवन, एक कमरे में चल रहीं पांच कक्षाएं
कुल्लू की सैंज घाटी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय करटाह की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वर्ष 2025 की आपदा में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होने के 16 माह बाद भी नया भवन नहीं बन पाया है। मजबूरी में 40 बच्चों की पांच कक्षाएं एक ही कमरे में लग रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
विस्तार
जिले की सैंज घाटी में आपदा के 16 माह बीत जाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय करटाह का क्षतिग्रस्त भवन आज तक दोबारा नहीं बन पाया है। भवन के अभाव में 40 नौनिहालों की पांच कक्षाएं एक ही कमरे में लगानी पड़ रही हैं। वर्ष 2025 की आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय करटाह का भवन आज तक नहीं बन पाया है। एक कमरे में सभी कक्षाओं के साथ बैठने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लंबे समय से जिम्मेदार विभागों की ओर से भवन निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
भवन निर्माण के मात्र खोखले आश्वासन ही मिल रहे हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग मामले को गंभीरता से लेते हुए बजट और निर्माण की औपचारिकताएं समय पर पूरी करे, ताकि बच्चों को शीघ्र अपना भवन मिल सके। -दुर्गा देवी, अध्यक्ष, एसएमसी