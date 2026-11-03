Kullu News: दशहरा बाजार में महंगाई की मार...खरीदारी से पीछे हट रहे ग्रामीण

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खराहल घाटी के रमन ने बताया कि पिछले साल दशहरा मेले में जो पुराने जूते 400 से 500 रुपये में मिल जाते थे, इस बार उनके दाम 1100 रुपये से भी अधिक हैं। यह आम खरीदारों की पहुंच से बाहर है। उन्होंने बताया कि वह हर साल पूरे परिवार के लिए दशहरा मेले से गर्म जूते और कपड़े खरीदकर ले जाते थे।लगवैली के मोती राम, कांता देवी और रवीना ने कहा कि इस बार मेले में सामान काफी महंगा मिल रहा है। पहले दशहरा मेले में सस्ता सामान मिलता था। ग्रामीण सालभर इस बाजार का इंतजार करते थे और यहां से पूरे साल के लिए जरूरत का सामान खरीदते थे। इस बार कई वस्तुओं के दाम पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुने हैं।पुराने जूतों के कारोबारी रुकमणी देवी, सन्नी और नितिन ने बताया कि इस बार ठेकेदार के माध्यम से उन्हें प्लॉट पिछले साल की तुलना में करीब दोगुनी कीमत पर मिले हैं। ऐसे में सामान के दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी बन गया है। कारोबारियों का कहना है कि वे प्लॉट की बढ़ी हुई कीमत अपनी जेब से नहीं चुका सकते, लेकिन दाम बढ़ाने के बावजूद लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। इस तरह महंगे प्लॉट का असर कारोबारियों के साथ-साथ खरीदारों पर भी पड़ रहा है।जिन बाजारों के प्लॉट ठेकेदारों के माध्यम से आवंटित किए गए हैं, वहां सामान के दाम अधिक होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं, दशहरा समिति की ओर से सीधे प्लॉट आवंटित किए गए बाजारों में सामान अपेक्षाकृत सामान्य दामों पर मिल रहा है।विभागीय पक्ष....