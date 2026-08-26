Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:58 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
खेल की बात - राष्ट्रीय खेल दिवस पर मंडी वल्लभ कॉलेज और आईआईटी मंडी में खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात पीएम के साथ और युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू होगा।
शिविर - कृषि विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय शिविर पूर्वाह्न 11 बजे जय देवी में आयोजित होगा।
भूख हड़ताल - आरसीएफसी केंद्र के स्थानांतरण के विरोध में सातवें दिन रामलीला मैदान में सुबह 10: बजे से क्रमिक अनशन जारी रहेगा।
बैठक - जोगिंद्रनगर में सनातन धर्म सभा मंदिर में समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता की अध्यक्षता में शाम 5 बजे से जन्माष्टमी को लेकर बैठक होगी।
विज्ञापन
शिविर - कृषि विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय शिविर पूर्वाह्न 11 बजे जय देवी में आयोजित होगा।
भूख हड़ताल - आरसीएफसी केंद्र के स्थानांतरण के विरोध में सातवें दिन रामलीला मैदान में सुबह 10: बजे से क्रमिक अनशन जारी रहेगा।
बैठक - जोगिंद्रनगर में सनातन धर्म सभा मंदिर में समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता की अध्यक्षता में शाम 5 बजे से जन्माष्टमी को लेकर बैठक होगी।