Kullu News: सिटी में आज

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गौरव दिवस : जिला मुख्यालय केलांग में जनजातीय गौरव दिवस पूर्वाह्न 11 बजे से मनाया जाएगा।

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आस्था : मनाली में माता हिडिंबा के सम्मान में होटलियर्स एसोसिएशन की ओर से विशेष पूजा का आयोजन सुबह 9:30 बजे से किया जाएगा।

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काम की बात

उपमंडल बंजार के मंगलौर पुल से जिभी की ओर हाईवे-305 पर मालवाहक और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350

क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. ईशा, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. संतुष्ट कुमार और रात 09:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी सेवाएं देंगी।

हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791

24×7 खुला रहता है।

भर्ती : पुलिस लाइन बाशिंग में आरक्षी भर्ती में महिला वर्ग के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण सुबह 9 बजे से होगा।