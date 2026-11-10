Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:28 PM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:28 PM IST
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परंपरा : गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य पर गुरुद्वारा सिंह सभा कुल्लू में अखंड पाठ पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
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आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण देवता बीठ के साथ मिलकर शाक्टी गांव में देवकारज सुबह 9 बजे से करेंगे।
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स्वास्थ्य : तंबाकू मुक्त अभियान के तहत स्यास्थ्य खंड नग्गर में जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:30 बजे से होगा।
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काम की बात
बंजार शहर की साफ-सफाई के लिए प्रशासन की ओर से आमंत्रित टेंडर के लिए शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रतन सागर और रात 9:30 बजे से डॉ. शुभम सेवाएं देंगे।
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हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण देवता बीठ के साथ मिलकर शाक्टी गांव में देवकारज सुबह 9 बजे से करेंगे।
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स्वास्थ्य : तंबाकू मुक्त अभियान के तहत स्यास्थ्य खंड नग्गर में जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:30 बजे से होगा।
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काम की बात
बंजार शहर की साफ-सफाई के लिए प्रशासन की ओर से आमंत्रित टेंडर के लिए शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रतन सागर और रात 9:30 बजे से डॉ. शुभम सेवाएं देंगे।
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हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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