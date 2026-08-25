Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:28 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:28 PM IST
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आयोजन-देवसदन कुल्लू में भाषा विभाग की ओर से संस्कृत दिवस पूर्वाह्न 11 बजे से मनाया जाएगा।
.....कार्यक्रम-मेरा युवा भारत कुल्लू की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में आयाेजित लीडरशिप बूट शिविर का समापन शाम 4:30 बजे होगा।
.....
खेल -ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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काम की बात
हाइवे-305 पर औट से जलोड़ी दर्रा तक 18 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले आपातकालीन सेवा वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र ठाकुर, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 09:30 बजे से सृष्टि राणा सेवाएं देंगी।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ठ, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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.....कार्यक्रम-मेरा युवा भारत कुल्लू की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में आयाेजित लीडरशिप बूट शिविर का समापन शाम 4:30 बजे होगा।
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खेल -ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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काम की बात
हाइवे-305 पर औट से जलोड़ी दर्रा तक 18 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले आपातकालीन सेवा वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र ठाकुर, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 09:30 बजे से सृष्टि राणा सेवाएं देंगी।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ठ, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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