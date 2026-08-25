Kullu News: सिटी में आज

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.....कार्यक्रम-मेरा युवा भारत कुल्लू की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में आयाेजित लीडरशिप बूट शिविर का समापन शाम 4:30 बजे होगा।.....खेल -ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।...काम की बातहाइवे-305 पर औट से जलोड़ी दर्रा तक 18 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले आपातकालीन सेवा वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।...स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र ठाकुर, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 09:30 बजे से सृष्टि राणा सेवाएं देंगी।..........ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेशमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेशऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ठ, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्माबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिनहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।