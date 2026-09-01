Kullu News: दूध-पनीर और घी की गुणवत्ता जांचने के लिए भरे चार सैंपल

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जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बाजार में बिक रहे ये उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। विभाग ने विशेष रूप से पनीर की गुणवत्ता को लेकर नमूने लिए हैं। टीम यह भी जांच करेगी कि पनीर तैयार करने में दूध के अलावा किसी अन्य वसा या खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है।अभियान के दौरान टीम ने दूध और पनीर की बिक्री से संबंधित जानकारी भी जुटाई और विभिन्न स्थानों से लिए गए नमूनों को सुरक्षित किया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू अनिल शर्मा ने बताया कि सोमवार देर शाम विभाग की टीम ने दूध, घी और पनीर के चार सैंपल भरे हैं। प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। संवाद