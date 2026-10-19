फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Drainage channels should be constructed along the Ropa-Shanghar road.

Kullu News: रोपा-शांघड़ सड़क पर बनाई जाएं निकासी नालियां

Mon, 19 Oct 2026 06:31 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:31 PM IST
विज्ञापन
Drainage channels should be constructed along the Ropa-Shanghar road.
सैंज (कुल्लू)। रोपा-शांघड़ सड़क पर टारिंग का कार्य जारी है, लेकिन सड़क के किनारे नालियों का अभाव ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि टारिंग का कार्य पूरा होने से पहले सड़क के किनारे पक्की नालियों का निर्माण किया जाए, ताकि बारिश का पानी सड़क पर न बहे।
विज्ञापन

ग्रामीणों कर्ण सिंह नेगी, इंद्र सिंह राणा, यशवंत डोगरा, जय देव ठाकुर, ज्ञान कारदार, नंद लाल पुजारी और टेक सिंह पालसरा ने लोक निर्माण विभाग से जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि रोपा-शांघड़ सड़क क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। ऐसे में सड़क की मजबूती के लिए नालियों का निर्माण जरूरी है। उन्होंने विभाग से समय रहते स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि सड़क का लाभ लंबे समय तक मिल सके। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता मेघ सिंह ने कहा कि जल्द ही रोपा-शांघड़ सड़क में निकासी नालियों की मरम्मत की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed