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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Spruced up the school premises and the kitchen garden

Kullu News: विद्यालय परिसर और किचन गार्डन को संवारा

Mon, 19 Oct 2026 06:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:55 PM IST
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Spruced up the school premises and the kitchen garden
भुंतर (कुल्लू)। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में आयोजित सात दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर में सोमवार को स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वयंसेवकों ने लोगों को सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। स्वयंसेवकों ने विद्यालय परिसर और शौचालयों की सफाई की। साथ ही किचन गार्डन में निराई-गुड़ाई कर पौधों का रखरखाव किया।
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बौद्धिक सत्र में विद्यालय के प्रधानाचार्य तिलक राज ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने अध्यात्म, जीवन मूल्यों और मानसिक शांति के महत्व पर विचार साझा किए। कार्यक्रम अधिकारी किशोर कुमार, महिला कार्यक्रम अधिकारी भीमा देवी और सह-कार्यक्रम अधिकारी दीपक शर्मा के मार्गदर्शन में शिविर की गतिविधियां संपन्न हुईं। वहीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायसन में भी स्वयंसेवकों ने साफ-सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। संवाद
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