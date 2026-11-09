Kullu News: दिवाली की छुट्टियों ने बढ़ाई पहाड़ों की रौनक, मनाली में उमड़े सैलानी

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दिवाली की छुट्टियों के चलते रविवार से ही मनाली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई थी। सोमवार को भी सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। पर्यटकों ने मालरोड मनाली के अलावा सोलंगनाला, रोहतांग दर्रा और लाहौल के सिस्सू का रुख किया। इन पर्यटन स्थलों पर दिनभर सैलानियों की चहल-पहल बनी रही। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, टैक्सी और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों को भी लाभ मिलने लगा है।सोमवार को रोहतांग दर्रा पहुंचे पर्यटकों के लिए बर्फ मुख्य आकर्षण रही। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और वादियों को देखकर सैलानी उत्साहित नजर आए। पर्यटकों ने बर्फ के बीच जमकर मस्ती की और एक-दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर आनंद लिया। कई सैलानियों ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच तस्वीरें खींचकर यादगार पलों को कैमरे में कैद किया। हालिया बर्फबारी के बाद रोहतांग का खूबसूरत नजारा पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। वहीं, सिस्सू में भी सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से पर्यटन गतिविधियों में तेजी आई है। होटल कारोबारी अरुण गौतम, शैलेश कुमार और भूपेश ने बताया कि पर्यटन कारोबार धीरे-धीरे गति पकड़ने लगा है। दिवाली की छुट्टियों के चलते पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कारोबार सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन अब सैलानियों की संख्या बढ़ने से अच्छे पर्यटन सीजन की उम्मीद जगी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार विंटर सीजन बेहतर रहेगा और आने वाले दिनों में मनाली में पर्यटकों की आमद और बढ़ेगी।