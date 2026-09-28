Kullu News: एकल अभियान की मजबूती पर किया मंथन
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:03 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:03 PM IST
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पतलीकूहल (कुल्लू)। एकल अभियान समिति के हिमाचल भाग मंडी अंचल मनाली की एक बैठक पतलीकूहल में आयोजित की गई। इसमें समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता एकल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन ने की। इस दौरान केंद्रीय सह अभियान प्रमुख मनोहर लाल ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।
बैठक में प्रभाग अभियान प्रमुख सुनील ठाकुर, भाग अध्यक्ष पवन शर्मा, मनोहर, डीने राम, वंदना, रिमन, नरेश, नीलम, परमिला सहित पूर्ण प्रकाश और नरेश ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक में संगठन के कार्यों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान समिति और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने, बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया गया। संवाद
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बैठक में प्रभाग अभियान प्रमुख सुनील ठाकुर, भाग अध्यक्ष पवन शर्मा, मनोहर, डीने राम, वंदना, रिमन, नरेश, नीलम, परमिला सहित पूर्ण प्रकाश और नरेश ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक में संगठन के कार्यों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान समिति और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने, बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया गया। संवाद
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