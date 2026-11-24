विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे ने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी उठाए सवालसंवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। कुल्लू-मनाली हाईवे-3 पर बबेली में आईटीबीपी कैंप के बाहर जीप कैंपर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कैंपर चालक बाइक को कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक पर कुल्लू से मनाली की ओर जा रहे थे। रात करीब 10 बजे बबेली पहुंचने पर मनाली की तरफ से आ रही जीप कैंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक कैंपर के साथ कई मीटर तक घिसटती चली गई। आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ दोनों युवकों को वाहन से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया।हादसे में 25 वर्षीय चेतन पुत्र टीकम सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका साथी योगेश (23) पुत्र गोवर्धन गंभीर रूप से घायल है। उसका क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने बाद में पकड़ लिया। एसपी कुल्लू अभिषेक एस ने बताया कि पुलिस हादसे की जांच कर रही है।अस्पताल की व्यवस्था पर उठाए सवालघायल युवकों को अस्पताल पहुंचाने वाले प्रत्यक्षदर्शी ने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों के साथ व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल की कमियों को दूर करने और जवाबदेही तय करने की मांग की, ताकि दूसरे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी न झेलनी पड़े।