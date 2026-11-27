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सामूहिक प्रयास से इस पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से करीब एक गाड़ी प्लास्टिक की बोतलें और कचरा हटाया गया। अभियान में शामिल लोगों ने इसे क्षेत्र की धरोहर बताया। वार्ड पंच विनोद सैनी ने कहा कि केवल सफाई अभियान पर्याप्त नहीं है, बल्कि जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने सभी संगठनों का आभार जताया और भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाने की बात कही। सैनी ने पर्यटकों से अपील की कि वे वाटरफॉल की सुंदरता का आनंद लें, पर कचरा न छोड़ें। सामूहिक प्रयासों से इस स्थल को बेहतर पर्यटन आकर्षण बनाने का प्रयास जारी रहेगा।सामूहिक प्रयास से इस पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से करीब एक गाड़ी प्लास्टिक की बोतलें और कचरा हटाया गया। अभियान में शामिल लोगों ने इसे क्षेत्र की धरोहर बताया। वार्ड पंच विनोद सैनी ने कहा कि केवल सफाई अभियान पर्याप्त नहीं है, बल्कि जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने सभी संगठनों का आभार जताया और भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाने की बात कही। सैनी ने पर्यटकों से अपील की कि वे वाटरफॉल की सुंदरता का आनंद लें, पर कचरा न छोड़ें। सामूहिक प्रयासों से इस स्थल को बेहतर पर्यटन आकर्षण बनाने का प्रयास जारी रहेगा।