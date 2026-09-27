Kullu News: एकल गान में आनी विजेता, बजौरा रहा उपविजेता

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स्कूल की प्रधानाचार्य दीप्ति पॉल राणा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्रतियोगिता में जिलेभर के करीब 25 स्कूलों की 255 छात्राओं ने भाग लिया। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के एकल गान में आनी विजेता और बजौरा उपविजेता रहा। भाषण प्रतियोगिता में सुज्बाड़ ने पहला और कोठी ने दूसरा स्थान हासिल किया। समूह गान में नवज्योति विजेता और पुथल उपविजेता रहा। एकांकी में नवज्योति ने पहला और जल्लुग्रा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। लोक नृत्य में सुल्तानपुर विजेता और पुथल उपविजेता रहा।खेल प्रतियोगिताओं में जूडो में पिपलागे ने विजेता ट्रॉफी जीती, जबकि बजौरा, भुंतर और ज्येष्ठा संयुक्त रूप से उपविजेता रहे। कुराश में भी पिपलागे विजेता रहा, जबकि ज्येष्ठा और बजौरा उपविजेता रहे।जूडो में दामिनी, दृष्टि, संजना, सोनाक्षी और आरुषि ने अपने-अपने वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। कुराश के 24 किलोग्राम भारवर्ग में दामिनी, 28 किलोग्राम में दृष्टि और 48 किलोग्राम भारवर्ग में आरुषि विजेता रहीं।मुख्य अतिथि ज्ञान चंद और प्रधानाचार्य दीप्ति पॉल राणा ने सभी विजेता खिलाड़ियों और खेल प्रभारियों को बधाई दी। समापन अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।