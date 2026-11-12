Kullu News: साढ़े छह करोड़ की पार्किंग बनेगी नगर पंचायत की कमाई का जरिया

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बंजार में बहुमंजिला पार्किंग भवन का राम सिंह मियां ने किया उद्घाटनहाउस टैक्स पर निर्भर नगर पंचायत को नियमित आय मिलने की उम्मीदसंवाद न्यूज एजेंसीबंजार (कुल्लू)। नगर पंचायत बंजार को साढ़े छह करोड़ रुपये की लागत से बने बहुमंजिला पार्किंग भवन से आय का नया स्रोत मिलने की उम्मीद है। वीरवार को एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने उद्घाटन पट्टिका का अनावरण कर भवन का औपचारिक उद्घाटन किया। इससे पहले 26 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजौरा से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था।बंजार बाजार में पार्किंग सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्मित इस भवन में वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने की सुविधा मिलेगी। इससे बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारु होने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही पार्किंग भवन नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।नगर पंचायत बंजार गठन के बाद से ही सीमित आर्थिक संसाधनों और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कई चुनौतियों का सामना कर रही है। नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त सरकारी भूमि नहीं होने के कारण आय के सीमित साधन हैं। ऐसे में निकाय की निर्भरता मुख्य रूप से हाउस टैक्स पर बनी हुई है। पार्किंग भवन के संचालन से नियमित राजस्व अर्जित करने का अवसर मिलेगा।स्थानीय लोगों और व्यापारियों को नगर पंचायत से सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों के रखरखाव और नालियों की सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की अपेक्षा रहती है। सीमित बजट के चलते इन सुविधाओं को बेहतर बनाना नगर पंचायत के लिए चुनौती रहा है। ऐसे में पार्किंग से होने वाली आय इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है।उद्घाटन अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, उपमंडल बंजार के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद