Kullu News: गोजरा पंचायत को सीवरेज सुविधा से जोड़ने के लिए सात करोड़ मंजूर

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ग्राम पंचायत गोजरा के उपप्रधान देशराज ठाकुर ने बताया कि पंचायत क्षेत्र को सीवरेज सुविधा से जोड़ने की मांग लंबे समय से प्रशासन और संबंधित विभाग के समक्ष उठाई जा रही थी। हाल ही में मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ की ओर से बताया गया कि पंचायत को सीवरेज से जोड़ने के लिए नाबार्ड से सात करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।उन्होंने कहा कि सीवरेज सुविधा मिलने से पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों की समस्या का भी समाधान होगा। स्थानीय लोगों प्रीतम, हुकम राम, राज कुमार, देशराज, अशोक, बालक राम, योज राज और लाल चंद ने कहा कि गोजरा पंचायत और आसपास के क्षेत्रों को सीवरेज सुविधा मिलने से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा।स्थानीय लोगों ने सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने की पहल के लिए विधायक का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वीकृत राशि से जल्द काम शुरू होगा और गोजरा पंचायत एवं आसपास के क्षेत्रों को मनाली के मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। संवाद