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Kangra News: देहरा में मैराथन कल, वरिष्ठ नागरिक दिखाएंगे अपना दम

Mon, 12 Oct 2026 07:36 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 07:36 AM IST
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Marathon in Dehra tomorrow; senior citizens to showcase their mettle.
देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। स्वस्थ जीवनशैली और शारीरिक फिटनेस का संदेश देने के लिए देहरा में कल (13 अक्तूबर) वरिष्ठ नागरिकों की लघु मैराथन का मंच सजेगा। वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से आयोजित इस दौड़ में 60 और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग अपना दमखम दिखाएंगे।
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एसडीएम देहरा कुलवंत सिंह पोटन सुबह नौ बजे शहीद भुवनेश चौक से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मैराथन शहीद भुवनेश चौक से शुरू होकर हरिपुर रोड पर देहरा नगर परिषद की सीमा तक जाएगी। यहां से प्रतिभागी वापस एसडीएम कार्यालय तक अपनी दौड़ पूरी करेंगे।
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मंच के उपाध्यक्ष भूपेश उप्पल ने बताया कि प्रतियोगिता को महिला और पुरुष वर्ग में कुल चार श्रेणियों (60 व 70 वर्ष या इससे अधिक) में बांटा गया है। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों से सुबह 8:30 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचने का आग्रह किया है। मैराथन के दौरान तहसील कल्याण अधिकारी विपुल शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
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दौड़ पूरी होने के बाद सुबह 10 बजे लघु सचिवालय के प्रांगण में पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें एसडीएम देहरा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई है।
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