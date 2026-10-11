Kangra News: सीयू में पीएचडी की 142 सीटों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। अंतिम चयन प्रवेश परीक्षा के 70 और साक्षात्कार के 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर तैयार संयुक्त मेरिट से होगा। प्रवेश पत्र 21 अक्तूबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 25 अक्तूबर को होगी और परिणाम 30 अक्तूबर को घोषित किया जाएगा।साक्षात्कार पांच और छह नवंबर को लिए जाएंगे, जबकि पहली चयन सूची 10 नवंबर सुबह 11 बजे जारी होगी। चयनित अभ्यर्थियों को 11 नवंबर शाम पांच बजे तक फीस जमा करवानी होगी। आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (क्रीमी लेयर) के लिए 500 रुपये, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए 400 और एससी, एसटी व दिव्यांगों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है।पीएचडी के लिए दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी को पांच प्रतिशत अंकों की छूट मिलेगी। वहीं, चार वर्षीय स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत अंकों की शर्त है।