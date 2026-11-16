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दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गया, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया।घायलों की पहचान शाम सिंह पुत्र मणि राम निवासी स्तेरा सुखार और रविंद्र कुमार पुत्र करतार सिंह निवासी धनेटी चूरू के रूप में हुई है। शाम सिंह मिस्त्री का काम करता है, जबकि रविंद्र कुमार मजदूरी करता है।जानकारी के अनुसार रविवार को दोनों युवक बाइक पर नगरोटा सूरियां की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हार के पास नगरोटा सूरियां से जवाली की तरफ आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सिविल अस्पताल जवाली पहुंचाया गया। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों के बयान दर्ज किए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया।एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने कार चालक सुनील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।