Kangra News: कनसूही में पांचवीं बार लंगर लगाएगी समिति

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गंगथ (कांगड़ा)। श्री गौरी गणेश मणिमहेश लंगर सेवा समिति की ओर से कनसूही (मणिमहेश) में 29 अगस्त से श्रद्धालुओं के लिए पांचवीं बार लंगर का आयोजन किया जाएगा। मणिमहेश रवाना होने से पूर्व सेवादारों ने बाबा कयालू महाराज मंदिर गंगथ में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस लंगर सेवा में भलेटा, काथल, गंगथ, जसूर और नूरपुर क्षेत्र के सेवादार सेवाएं देंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भोजन, चाय-नाश्ता और अन्य आवश्यक सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं से लंगर सेवा का लाभ लेने और यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। संवाद