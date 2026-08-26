Kangra News: जिले के 10 स्कूलों में आयोजित होगा बाल विज्ञान कांग्रेस

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बैठक में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। सभी उपमंडलों के समन्वयकों ने आयोजन को लेकर सुझाव दिए। उपनिदेशक ने सभी स्कूल प्रमुखों को विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंजू महाजन ने बताया कि प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए सभी स्कूलों को जरूरी तकनीकी और शैक्षणिक सहायता दी जाएगी।बैजनाथ: पीएमश्री जीएसएसएस पपरोला, देहरा: जीएसएसएस देहरा, धर्मशाला: टंग नरवाना, धीरा: जीएसएसएस धाटी, जयसिंहपुर: बालकरूपी, ज्वालामुखी: कथोग, नूरपुर: औंद, जवाली: जीएसएसएस पलोहड़ा, पालमपुर: जीएसएसएस टटैहल, शाहपुर: जीएसएसएस शाहपुर।बाल विज्ञान कांग्रेस में कनिष्ठ, वरिष्ठ और वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चार प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साइंस क्विज, गणित ओलंपियाड, साइंस एक्टिविटी कॉर्नर और इनोवेटिव साइंस मॉडल प्रदर्शनी।