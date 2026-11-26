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प्रतियोगिता में टीम ए और टीम जी प्रथम, टीम बी, सी एवं एफ द्वितीय तथा टीम डी और एफ तृतीय स्थान पर रहीं। रेड रिबन क्लब की नोडल अधिकारी प्रो. आरती गुप्ता ने कहा कि ऐसी रचनात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों को एचआईवी एड्स के विरुद्ध जागरूकता फैलाने, समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती हैं। संवाद विज्ञापन

प्रतियोगिता में टीम ए और टीम जी प्रथम, टीम बी, सी एवं एफ द्वितीय तथा टीम डी और एफ तृतीय स्थान पर रहीं। रेड रिबन क्लब की नोडल अधिकारी प्रो. आरती गुप्ता ने कहा कि ऐसी रचनात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों को एचआईवी एड्स के विरुद्ध जागरूकता फैलाने, समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती हैं। संवाद

ज्वालामुखी (कांगड़ा)। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय महाविद्यालय मझीण के रेड रिबन क्लब की ओर से प्राचार्य डॉ. सारिका के मार्गदर्शन में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सात टीमों ने भाग लेकर रंगों और रचनात्मक डिजाइनों के माध्यम से एचआईवी/एड्स के विरुद्ध जागरूकता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।