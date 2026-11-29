विज्ञापन

अदालत ने धारा 302 के तहत उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 323 के तहत छह महीने की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं, धारा 506 के तहत भी छह महीने की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों धाराओं में जुर्माना अदा न करने पर एक-एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार नवंबर 2022 में जसूर स्थित श्मशानघाट में साधुओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। आरोप के अनुसार दोषी ने बांस के डंडे से स्वर्ण दास और महेश गिरी पर हमला कर दिया। इसमें महेश गिरी उर्फ नेपाली बाबा की मौत हो गई, जबकि स्वर्ण दास घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।