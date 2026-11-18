Kangra News: परौर-पद्धर फोरलेन के लिए तीन वैकल्पिक मार्गों का सर्वे, मंजूरी के बाद शुरू होगा निर्माण
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:55 PM IST
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कांगड़ा प्रश्न
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किशोरी लाल के विधायक के सवाल पर लोक निर्माण मंत्री ने दिया लिखित जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
तपोवन (धर्मशाला)। परौर से पद्धर तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए तीन वैकल्पिक अलाइनमेंट का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के आधार पर कंसल्टेंट प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिन्हें मंजूरी और आगामी निर्णय के लिए एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को भेजा जाएगा।
लोक निर्माण मंत्री ने विधायक किशोरी लाल की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों पर निर्णय और मंजूरी मिलने के बाद ही फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
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किशोरी लाल के विधायक के सवाल पर लोक निर्माण मंत्री ने दिया लिखित जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
तपोवन (धर्मशाला)। परौर से पद्धर तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए तीन वैकल्पिक अलाइनमेंट का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के आधार पर कंसल्टेंट प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिन्हें मंजूरी और आगामी निर्णय के लिए एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को भेजा जाएगा।
लोक निर्माण मंत्री ने विधायक किशोरी लाल की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों पर निर्णय और मंजूरी मिलने के बाद ही फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
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