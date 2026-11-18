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किशोरी लाल के विधायक के सवाल पर लोक निर्माण मंत्री ने दिया लिखित जवाबअमर उजाला ब्यूरोतपोवन (धर्मशाला)। परौर से पद्धर तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए तीन वैकल्पिक अलाइनमेंट का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के आधार पर कंसल्टेंट प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिन्हें मंजूरी और आगामी निर्णय के लिए एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को भेजा जाएगा।लोक निर्माण मंत्री ने विधायक किशोरी लाल की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों पर निर्णय और मंजूरी मिलने के बाद ही फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।