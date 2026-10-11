Kangra News: कांगड़ा में पंजाब-चंडीगढ़ मार्का शराब की तस्करी, नेटवर्क ध्वस्त

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मौके से भारी मात्रा में खाली बोतलें, बीयर के स्टीकर, ढक्कन और आबकारी विभाग के होलोग्राम भी जब्त किए गए हैं, जिससे यहां अवैध शराब की पैकिंग का अंदेशा है। शनिवार देर शाम पंचरुखी क्षेत्र की मलाहू पंचायत के वार्ड-पांच में आबकारी और पुलिस टीम ने एक बोलेरो कैंपर से 225 पेटी शराब और बीयर बरामद की।इसमें पंजाब मार्का टूबोर्ग बीयर की 99 पेटी, चंडीगढ़ मार्का नौ वन व्हिस्की की 19 पेटी, 999 पावर स्टार की दो पेटी और देसी शराब की 102 पेटियों सहित कई खुली बोतलें शामिल हैं। शराब के साथ विभिन्न कंपनियों के ढक्कन, कीप और करीब 11 इंच व्यास वाले आबकारी होलोग्राम का रोल भी मिला है।एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि शिकायत और इन्वेंट्री रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निवासी सुदर्शन कुमार उर्फ गोगा के खिलाफ थाना पंचरुखी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब जांच कर रही है कि शराब की यह बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस थाना भवारना के तहत भिका शाह में भी आबकारी और पुलिस टीम ने एक किराये के मकान में दबिश देकर 247 बोतलें, खाली बोतलें, ढक्कन व स्टीकर बरामद किए थे। इस मामले में टप्पा पाहड़ा निवासी अमित कुमार और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।