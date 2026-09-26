नाविकों की सुरक्षा हो सर्वोच्च प्राथमिकता : पराशर

संवाद न्यूज एजेंसीरक्कड़ (कांगड़ा)। नेशनल शिपिंग बोर्ड के पूर्व सदस्य कैप्टन संजय पराशर ने कहा कि देश की आपूर्ति शृंखला और अर्थव्यवस्था को सुचारू रखने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संघर्ष की परिस्थितियों में जान गंवाने वाले प्रत्येक भारतीय नाविक के परिवार को सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये की सहायता देने की मांग की।नई दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में वीआर मेरीटाइम की ओर से आयोजित नाविक मान-सम्मान गोष्ठी में समुद्री सुरक्षा, नाविकों के कल्याण, रोजगार और परिवारों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। पराशर ने हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव के बीच ड्यूटी निभा रहे नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध सहायता, शिक्षा और वित्तीय योजनाओं की जानकारी व्यापक स्तर तक पहुंचाने की आवश्यकता भी बताई।