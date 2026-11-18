विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हैरानी की बात रही कि सड़क पर खोदाई शुरू करने से पहले न तो लोगों को कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही यातायात सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए। यदि पहले सूचित किया जाता तो वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकते थे।जल शक्ति विभाग का कहना है कि इसके लिए लोक निर्माण विभाग से अनुमति ली गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब औपचारिकताएं पूरी थीं, तो काम शुरू करने से पहले दोनों विभागों के बीच यातायात प्रबंधन को लेकर समन्वय क्यों नहीं बनाया गया।उधर, जल शक्ति विभाग के एसडीओ परमिंदर सिंह ने बताया कि वह कई दिनों से इस कार्य को शुरू करने के लिए समय निकालने का प्रयास कर रहे थे। मंगलवार को यातायात कम होने के बाद पाइप बिछाने का काम शुरू कर दिया।वहीं, लोक निर्माण विभाग के कार्यवाहक एक्सईएन मनोज कुमार ने बताया कि जल शक्ति विभाग ने सड़क की खोदाई के लिए निर्धारित फीस जमा करवाई है लेकिन खोदाई का काम किस दिन और किस समय शुरू किया जाएगा, इसकी कोई सूचना विभाग को नहीं दी गई थी। संवाद