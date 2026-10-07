Kangra News: होल्टा में निजी बस पलटी, बुजुर्ग महिला घायल

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार निजी बस बैजनाथ से पालमपुर की ओर आ रही थी। एचआरटीसी वर्कशॉप के पास पहुंचते ही चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह सड़क पर पलट गई। हादसे के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में बस के ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है।बस पलटते ही स्थानीय लोग और दुकानदार मदद के लिए मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बस से बाहर निकाला। पठानकोट-मंडी हाईवे पर हादसे के कारण दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस टीम मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करवाया। डीएसपी संदीप शर्मा ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।