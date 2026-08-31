Kangra News: नढोली में खैर की लकड़ी से लदी पिकअप पकड़ी, चालक गिरफ्तार

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कोटला के रेंज अधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से दबिश देकर यह कार्रवाई की। तलाशी के दौरान वाहन से लकड़ी के अलावा दो साइलेंट कटर भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार चालक की पहचान मुशर्रफ निवासी जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पांच हरे खैर के पेड़ों को काटने की पुष्टि हुई है।पूछताछ में चालक ने अवैध कटाई में शामिल कथित ठेकेदार व अन्य साथियों के नाम उजागर किए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस और वन विभाग जुट गए हैं। आरोपी बीती रात तेज बारिश की आड़ में कटाई कर रहे थे। इस क्षेत्र में पहले भी आठ खैर के पेड़ काटे जा चुके हैं, जिसके चलते विभाग लगातार निगरानी रख रहा था। रेंज अधिकारी ने बताया कि लकड़ी व वाहन को कब्जे में लेकर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है।