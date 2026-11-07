Kangra News: सांस के मरीज दिवाली पर धुएं से बनाएं दूरी

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स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को आतिशबाजी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटाखों से निकलने वाला धुआं आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में परेशानी पैदा कर सकता है।अस्थमा के मरीजों को धुएं से दूर रखना चाहिए। वहीं, पटाखे जलाते समय पालतू जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है।पटाखे जलाते समय इन बातों का रखें ध्यानपटाखे हमेशा खुले स्थान पर जलाएं और आसपास ज्वलनशील सामान न रखें।पटाखे जलाते समय सूती और शरीर से सटे हुए कपड़े पहनें। सिंथेटिक और ढीले कपड़ों से परहेज करें।बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे न जलाने दें। उनके साथ किसी बड़े व्यक्ति का होना जरूरी है।पटाखे जलाने के लिए लंबी मोमबत्ती या अगरबत्ती का इस्तेमाल करें।पटाखे जलाते समय चेहरा और हाथ उनसे सुरक्षित दूरी पर रखें।फटे हुए या नहीं जलने वाले पटाखों को दोबारा जलाने का प्रयास न करें।पटाखों को जेब में न रखें और न ही हाथ में पकड़कर जलाएं।आतिशबाजी के दौरान पानी की बाल्टी और प्राथमिक उपचार का सामान पास रखें।पटाखे जलाने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं और आंखों को न छुएं।आतिशबाजी के दौरान बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित दूरी पर रखें।बॉक्स... पटाखों से जलने पर तुरंत करें ये उपायप्रभावित हिस्से को करीब 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से धोएं।जले हुए स्थान पर बर्फ, घी, तेल या टूथपेस्ट न लगाएं।छाले पड़ने पर उन्हें फोड़ने की कोशिश न करें।जले हुए स्थान पर चिपके कपड़ों को जबरन न हटाएं।घाव को साफ और सूखी ड्रेसिंग से हल्के से ढकें।चेहरे, आंखों, हाथों या गहरे घाव की स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचें।गंभीर रूप से जलने या सांस लेने में परेशानी होने पर 108 या 112 पर संपर्क करें।आंखों में चोट लगे तो न करें लापरवाही, अस्पताल में करवाएं जांचपटाखों से आंखों में चोट लगने की स्थिति में आंख को रगड़ना या दबाना नहीं चाहिए। आंख में कोई कण फंसने पर उसे खुद निकालने का प्रयास न करें। आंख को बिना दबाव दिए सुरक्षित रखें और तुरंत अस्पताल पहुंचें। सांस लेने में परेशानी, चेहरे पर जलने या गहरे घाव की स्थिति में भी तत्काल चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है।पटाखों से आंखों में चोट लगने की स्थिति में आंख को रगड़ना या दबाना नहीं चाहिए। आंख में कोई कण फंसने पर उसे खुद निकालने का प्रयास न करें। आंख को बिना दबाव दिए सुरक्षित रखें और तुरंत अस्पताल पहुंचें। सांस लेने में परेशानी, चेहरे पर जलने या गहरे घाव की स्थिति में भी तत्काल चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। - डॉ. अनुराधा शर्मा, एमएस, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशालाजिले के सभी अस्पतालों में आपातकालीन वार्ड खुले रहेंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट की सुविधा उपलब्ध रहेगी।जरूरी आपातकालीन नंबरसेवानंबरएकीकृत आपातकालीन सेवा112पुलिस सहायता100अग्निशमन विभाग101एंबुलेंस सेवा108मेडिकल सहायता102जिला आपदा नियंत्रण कक्ष1077महिला हेल्पलाइन1091गुड़िया हेल्पलाइन1515चाइल्ड हेल्पलाइन1098साइबर अपराध हेल्पलाइन1930एलपीजी गैस रिसाव1906सड़क दुर्घटना सहायता1073