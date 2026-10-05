हिमाचल प्रदेश: पालमपुर के होटल में सीआईए की दबिश, महिला समेत पांच गिरफ्तार; 7.92 ग्राम चिट्टा बरामद

कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की सीआईए टीम को बड़ी कार्रवाई में सफलता मिली है। टीम ने पालमपुर के लोहना स्थित पीसीसीएन चौक के पास एक होटल में दबिश देकर महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान 7.92 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से एक हरियाणा नंबर की कार भी जब्त की है। अब जांच का फोकस कथित नशे की खेप के स्रोत और इसके पीछे सक्रिय सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने पर है।

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सूचना के बाद होटल में पहुंची सीआईए टीम

पुलिस के अनुसार 3 अक्तूबर की देर रात सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि लोहना स्थित पीसीसीएन चौक के पास एक होटल में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल के एक कमरे में दबिश दी। पुलिस के मुताबिक कमरे में चार युवक और एक महिला मौजूद थे। तलाशी के दौरान दपिंद्र सिंह (32), निवासी बड़ागुढ़ा, सिरसा, हरियाणा के पास से 7.92 ग्राम चिट्टा बरामद होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने कमरे में मौजूद अन्य लोगों और होटल के बाहर खड़ी कार की कथित संलिप्तता को लेकर जांच आगे बढ़ाई और पांचों को गिरफ्तार कर लिया।