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हिमाचल प्रदेश: पालमपुर के होटल में सीआईए की दबिश, महिला समेत पांच गिरफ्तार; 7.92 ग्राम चिट्टा बरामद

Mon, 05 Oct 2026 10:05 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला/पालमपुर (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला/पालमपुर (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 05 Oct 2026 10:05 AM IST
सार

कांगड़ा पुलिस की सीआईए टीम ने पालमपुर के लोहना क्षेत्र के एक होटल में दबिश देकर महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 7.92 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई है। मौके से हरियाणा नंबर की एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस अब कथित नशा सप्लाई नेटवर्क के स्रोत और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

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चिट्टा (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की सीआईए टीम को बड़ी कार्रवाई में सफलता मिली है। टीम ने पालमपुर के लोहना स्थित पीसीसीएन चौक के पास एक होटल में दबिश देकर महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान 7.92 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से एक हरियाणा नंबर की कार भी जब्त की है। अब जांच का फोकस कथित नशे की खेप के स्रोत और इसके पीछे सक्रिय सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने पर है।

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सूचना के बाद होटल में पहुंची सीआईए टीम
पुलिस के अनुसार 3 अक्तूबर की देर रात सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि लोहना स्थित पीसीसीएन चौक के पास एक होटल में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल के एक कमरे में दबिश दी। पुलिस के मुताबिक कमरे में चार युवक और एक महिला मौजूद थे। तलाशी के दौरान दपिंद्र सिंह (32), निवासी बड़ागुढ़ा, सिरसा, हरियाणा के पास से 7.92 ग्राम चिट्टा बरामद होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने कमरे में मौजूद अन्य लोगों और होटल के बाहर खड़ी कार की कथित संलिप्तता को लेकर जांच आगे बढ़ाई और पांचों को गिरफ्तार कर लिया।

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कांगड़ा और मंडी के लोग भी शामिल
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान आदित्य पठानिया (24), निवासी रामनगर कॉलोनी, मारंडा; कबीर (23), निवासी ठाकुरद्वारा, खलेट; प्रांशुल कपूर (24), निवासी कालू दी हट्टी, मारंडा; और ममता (27), निवासी नेरी घिरा, संधोल, मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बरामद नशीले पदार्थ और जब्त वाहन को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है।

सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस का मुख्य फोकस चिट्टे के स्रोत और सक्रिय सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने पर है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नशीला पदार्थ कहां से आया और इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय हैं। पुलिस अब मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए संभावित सप्लायरों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
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