Kangra News: मटकी फोड़ प्रतियोगिता में नाइट क्लब डूंगा बाजार बना चैंपियन

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विजेता टीम को बतौर पुरस्कार 31 हजार रुपये की नकद राशि प्रदान की गई। प्रतियोगिता के दौरान युवाओं ने शारीरिक और मानसिक संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया। एक-दूसरे के कंधों पर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हुए युवाओं ने महज कुछ ही मिनटों में ऊंचाई पर बंधी मटकी फोड़कर जीत हासिल कर ली।कार्यक्रम में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता टीम को सम्मानित किया। दिन भर हुई बारिश के बावजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ। शहर और आसपास के इलाकों से पहुंचे लोग मैदान में भरे पानी की परवाह किए बिना अंत तक डटे रहे और प्रतियोगिता का भरपूर आनंद लिया।