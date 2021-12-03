Kangra News: थुरल कॉलेज की न्यूगल धारा पत्रिका का किया विमोचन

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थुरल (कांगड़ा)। राजकीय महाविद्यालय थुरल की वार्षिक पत्रिका न्यूगल धारा का रविवार को कृषि बैंक के चेयरमैन संजय सिंह चौहान ने अपने निवास स्थान पर विधिवत विमोचन किया। उन्होंने प्रकाशन के लिए महाविद्यालय प्रशासन, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। चौहान ने कहा कि यह पत्रिका विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा, साहित्यिक अभिरुचि और शैक्षणिक गतिविधियों को अभिव्यक्ति देने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साहित्य, कला और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने की अपील की। महाविद्यालय की प्राचार्य राका शर्मा ने कहा कि वार्षिक पत्रिका विद्यार्थियों की उपलब्धियों और संस्था की गतिविधियों का मुख्य दस्तावेज होती है। इस दौरान विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की गई। संवाद