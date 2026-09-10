Kangra News: अरला में नवग्रह वाटिका का किया लोकार्पण

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उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों में देवत्व और नदियों में मां का स्वरूप देखा गया है। अरला में स्थापित नवग्रह वाटिका प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण बनेगी। आने वाले समय में यह वाटिका नई पीढ़ी और समाज के लिए पर्यावरणीय चेतना की जीवंत पाठशाला साबित होगी। संवाद

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मारंडा/पालमपुर/सुलह (कांगड़ा)। भारतीय जन सेवा संस्था पालमपुर की ओर से बुधवार को अरला में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नवग्रह वाटिका का लोकार्पण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि यह आयोजन केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, भारतीय संस्कारों के प्रति आस्था और भावी पीढ़ी के संरक्षण का सार्वजनिक संकल्प है।