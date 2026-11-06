Kangra News: बैजनाथ पपरोला में पटाखों की बिक्री के स्थान चिह्नित

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बैजनाथ (कांगड़ा)। स्थानीय प्रशासन ने दिवाली के लिये पटाखों की बिक्री के लिए बैजनाथ और पपरोला के स्थान चिह्नित कर दिए हैं। एसडीएम संकल्प गौतम के निर्देशों के तहत बैजनाथ में चौबीन चौक और गणेश बाजार में रेलवे ओवरहेड ब्रिज के समीप पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इसी प्रकार पपरोला में न्यू पार्किंग आंद्रेटा रोड, पंचायत भवन और मेला ग्राउंड में पटाखों की बिक्री होगी। प्रशासन ने पुलिस को समय-समय पर बाजारों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। संवाद