विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल की जांच करवाई। पुलिस के अनुसार डिंपल कुमार 15 नवंबर को घर से लापता हुए थे। परिजनों ने उसी दिन भवारना थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। वह मानसिक रूप से परेशान बताए जा रहे हैं।मंगलवार सुबह नाले में शव मिलने की सूचना पर थाना प्रभारी गुरदेव सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने बताया कि एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड से घटनास्थल की जांच करवाई गई है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।परिजनों से ठगी का प्रयासपरिजनों ने सोशल मीडिया पर भी डिंपल कुमार की तलाश के लिए जानकारी साझा की थी। इसके बाद उन्हें एक फोन आया, जिसमें व्यक्ति को शाम तक वापस पहुंचाने की बात कही गई। ठगी की आशंका पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड की जांच में फोन उत्तर प्रदेश से आने का पता लगाया और परिजनों को कॉल करने वालों से संपर्क न करने की सलाह दी।