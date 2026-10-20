Kangra News: सिटी में आज

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उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया पूर्वाह्न 11:30 बजे हरमेरा के वार्ड सात में जनसभा करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे।कथाअपर परागपुर के गांव हार बाग पुली में श्रीमद्भागवत कथा में दोपहर 2 बजे से कथा व्यास पंडित सुमित शास्त्री प्रवचन करेंगे।साक्षात्कारआईटीआई धर्मशाला में निजी कंपनी की ओर सुबह 10 बजे से प्रशिक्षुओं के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।शिविरस्वास्थ्य खंड महाकाल के कुड़ल बूहली में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।सांस्कृतिक संध्या : पुलिस मैदान धर्मशाला में जिला स्तरीय दशहरा उत्सव में सांस्कृतिक संध्या रात 8 बजे से शुरू होगी।बिजली बंद : रखरखाव कार्य के कारण आईटीआई, अपर बडोल, लोअर बडोल, दाडी बाजार, गबली दाड़ी, बड़ोल, धौलाधार काॅलोनी, कमांड सेंटर, जेएस नगर बगली, नंदेहड़, पुराना मटौर, चैतडू, अनसोली, बनवाला, गंग भैरों, सराह और अन्य साथ लगते क्षेत्रों में सुबह 9 से शाम 5 बजे या कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।दुर्गेश अरण्य इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क के लिए यार्ड में बदलाव और इलेक्ट्रिकल फिटिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक बालुग्लोआ, चक बन घीण, भंगवार, पाइसा, गाहलियां, ठाकुरद्वारा, सपरू, बाग, डाका पलेरा, तकीपुर, दौलतपुर, घट्टा, रसूह, रजौर, कुठार, दरकाटा, त्रिपल, रानीताल और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। संवादसड़क बंद : जवाली उपमंडल के अंतर्गत हार-नाणा-बलदोआ सड़क सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट की मरम्मत के चलते 23 अक्तूबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान वाहन चालक हार चौक-घाड़जरोट-बलदोआ मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर उपयोग कर सकेंगे।