Kangra News: सिटी में आज

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उद्घाटन - सुलह के विधायक विपिन पर सुबह 10 बजे अरला में नवग्रह वाटिका का उद्घाटन करेंगे।

पौधरोपण - उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया शाहपुर विधानसभा के लपियाणा में पूर्वाह्न 11 बजे पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे।



बैठक

नगर परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ज्वालामुखी की बैठक सुबह 11 बजे अग्रवाल ट्रस्ट में आयोजित की जाएगी।

कंवर दुर्गा चंद राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर में पीटीए के गठन के लिए पूर्वाह्न 11:30 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा।

व्यापार मंडल योल की महत्वपूर्ण बैठक में दोपहर 2:30 राधाकृष्ण मंदिर योल में आयोजित की जाएगी।





कथा - शीतला महादेव मंदिर योल में श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन दोपहर 1:30 बजे से किया जाएगा। कथा व्यास आचार्य हरीश शर्मा प्रवचन देंगे।



उपहार वितरण - पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पूर्वाह्न 11 बजे सलियाणा में बच्चों को उपहार बांटेंगे।

प्रतियोगिता - केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में संस्कृत सप्ताह के तहत सुबह 10 बजे सूत्रान्त्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।