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भंडारा

मसरूर पंचायत में बाबा लखदाता पीर बिंदली में दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक भंडारा लगाया जाएगा।

वार्षिक समारोह

राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खैरा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगा।



जागरूकता

गगल हवाई अड्डे में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की गतिविधियां सुबह 10 बजे से शुरू होंगी।



एनएसएस

ठाकुरद्वारा स्कूल में सुबह 10 बजे से एनएसएस शिविर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।

टीबी जांचस्वास्थ्य खंड गोपालपुर के बिंद्रावन में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।