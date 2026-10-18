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Kangra News: ब्यास नदी से अवैध रूप में रेत-बजरी ले जाते पांच ट्रैक्टर पकड़े

Sun, 18 Oct 2026 11:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:44 PM IST
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Five tractors carrying sand and gravel illegally from the Beas River were caught.
लंबागांव (कांगड़ा)। लंबागांव पुलिस ने कंगेहण में ब्यास नदी से अवैध रूप से रेत-बजरी ले जा रहे पांच ट्रैक्टर को पकड़ा। पुलिस ने सभी पांच ट्रैक्टर पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मौके पर ही जुर्माने की कुल 25 हजार रुपये की राशि वसूल कर ली गई। डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम (एमवीआई एक्ट) के तहत 16 वाहनों के चालान काटे गए। इन चालानों के एवज में मौके पर ही 6,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। संवाद
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