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Kangra News: गोसदन बटाहन में सुनाए रामायण के प्रसंग

Mon, 02 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:55 PM IST
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Episodes from the Ramayana were recited at Gosadan Batahan.
पंचरुखी (कांगड़ा)। गोसदन बटाहन में चल रही श्रीराम कथा के दौरान कथा व्यास अरविंद महाराज ने भक्तों को जीवन का प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा जिसे कोई नहीं देखता, उसे भगवान देखते हैं और जिसे भगवान देखते हैं, वही वास्तव में धनवान है। मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए कि वे भगवान की नजरों में आ जाए। भगवान की कृपा और भक्ति से ही मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है। संवाद
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