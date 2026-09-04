फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Electric spray pumps distributed to 200 farmers.

Kangra News: 200 किसानों को बांटे इलेक्ट्रिक स्प्रे पंप

Fri, 04 Sep 2026 02:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 04 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Electric spray pumps distributed to 200 farmers.
बैजनाथ (कांगड़ा)। उपमंडल की सेहल पंचायत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटर शेड विकास घटक 2.0) के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने लगभग 200 किसानों को निशुल्क इलेक्ट्रिक स्प्रे पंप वितरित किए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों से किसानों को दवा व खाद छिड़काव में सुविधा मिलेगी और फसल प्रबंधन बेहतर होगा। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री से भेंटकर पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल लाइन को नैरोगेज से ब्रॉडगेज में बदलने की मांग प्रमुखता से उठाई है, जिस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है।
विज्ञापन

सांसद ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों और महिला मंडलों को 11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का एलान किया। कार्यक्रम में एसडीएम संकल्प गौतम, बीडीओ डॉ. विवेक गुलेरिया, राम लाल, रविंद्र कुमार, सेहल पंचायत के प्रधान सन्नी कपूर और डॉ. गुरमीत कटोच सहित कई व्यक्ति उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----------
187 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं जारी
पेयजल और विद्युत: क्षेत्र में 92 करोड़ रुपये की लागत से महत्वाकांक्षी पेयजल योजना का निर्माण जारी है। 60 करोड़ रुपये की लागत से नया विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।
सड़क और परिवहन: 28 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बैजनाथ-पपरोला बाईपास के लिए प्रदेश सरकार ने 1.32 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। 18 लाख रुपये से तैयार आधुनिक बस अड्डा जल्द जनता को समर्पित होगा।

खेल और पर्यटन: युवाओं के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत से इंडोर स्टेडियम और दो करोड़ रुपये से खीरगंगा घाट के सौंदर्यीकरण कार्य को गति दी जा रही है।
-------------
सेहल के लिए 21 लाख से अधिक की घोषणाएं
सांसद ने सेहल पंचायत में विकास कार्यों की झड़ी लगाई। उन्होंने श्मशानघाट के सुदृढ़ीकरण के लिए पांच लाख रुपये, वार्ड नंबर-1 में पक्की सड़क निर्माण के लिए पांच लाख रुपये और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्यूबवेल लगाने की घोषणा की। इसके अलावा खेल मैदान के सुधार और पुराने ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने का भी आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed