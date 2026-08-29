Kangra News: रक्षाबंधन पर बस अड्डे पर उमड़ी भीड़

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मंडी शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण रूटों पर भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। कई जगह महिलाएं बस के इंतजार में खड़ी नजर आईं। रक्षाबंधन के लिए परिवहन निगम ने पहले ही बसों की व्यवस्था कर रखी थी। मंडी डिपो के सभी रूटों पर रोजाना की तरह नियमित बस सेवा चलती रही।शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मंडी बस अड्डे से वाया गागल-सुंदरनगर जाने वाली निगम की बस में सवार उमा, संगीता, रजनी और कुंता देवी ने बताया कि वे भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं। रक्षाबंधन पर सरकारी अवकाश होने से परिवार के साथ त्योहार मनाने का समय मिल गया है। मुफ्त बस सुविधा से आने-जाने में भी काफी सहूलियत हुई है।रक्षाबंधन के दौरान निगम की सभी बसों का संचालन नियमित रूप से किया गया। अधिकतर रूटों पर महिलाओं ने मुफ्त बस सुविधा का भरपूर लाभ उठाया। यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों के संचालन पर विशेष नजर रखी गई।पीयूष शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम डिपो मंडी