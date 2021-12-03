Kangra News: त्रियूंड ट्रैक पर हुड़दंग मचाया तो कटेगा 5000 रुपये चालान

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व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गलू से लेकर त्रियूंड ट्रैक तक करीब 60 आधुनिक सूचना पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। इनके जरिए पर्यटकों को कचरा प्रबंधन, ट्रैक की सफाई, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित ट्रैकिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य सैलानियों को जिम्मेदार ट्रैकिंग के प्रति जागरूक करना और इस संवेदनशील पर्यटन स्थल को सुरक्षित बनाए रखना है।उधर, वन मंडल धर्मशाला के डीएफओ अमित शर्मा ने बताया कि नए सूचना पट्टों के माध्यम से पर्यटकों को तय नियमों की पूरी जानकारी मिलेगी। यदि कोई भी पर्यटक साइट पर उत्पात मचाता या नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो विभाग उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। ऐसे पर्यटकों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।