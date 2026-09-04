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Kangra News: नशे पर चोट, 280 ग्राम हेरोइन के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

Sat, 05 Sep 2026 07:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 05 Sep 2026 07:03 AM IST
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Crackdown on drugs: Three accused arrested with 280 grams of heroin.
इंदौरा/परागपुर (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा में नशे के अवैध धंधे पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। दो अलग-अलग मामलों में 280.52 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस टीमें नशा तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच में जुटी हैं।
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पहली कार्रवाई पुलिस जिला नूरपुर की सीआईए विंग ने इंदौरा क्षेत्र में अमल में लाई। गश्त के दौरान टीम को पुख्ता सूचना मिली थी कि उलैहड़ियां रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक बाइक में नशीली खेप छिपाए बैठा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब बाइक की तलाशी ली तो डिक्की में रखी पारदर्शी पॉलीथिन से 260 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
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इस पर पुलिस ने आरोपी संजू कुमार (19) निवासी गांव तमौता, डाकघर उलैहड़ियां (इंदौरा) को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ इंदौरा थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस नशे के नेटवर्क का पता लगा रही है, ताकि पूरी सप्लाई चेन पर कार्रवाई की जा सके।
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वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत परागपुर क्षेत्र से पंजाब के तरनतारन निवासी दो तस्करों को दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20.52 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान लाली और रवि के रूप में हुई है।

थाना मोइन में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी संदीप धवल ने बताया कि मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि इस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य सप्लायरों तक भी पहुंचा जा सके।
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